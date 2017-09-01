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İstanbul'da kaçak kesin yapıldı

İstanbul'da kaçak kesin yapıldı 1
Kurban Bayramında kurban satış yerlerindeki kesim merkezlerinde uzun kuyruklar oluşunca vatandaşlar her yıl olduğu gibi yine boş alanlara yöneldi.
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Yeni Çağ Gazetesi
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