İstanbul'da kar tatili olacak mı?

'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu henüz yanıtını bulmuş değil. İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken öğrenci ve velilerin gözü kulağı İstanbul Valiliği'nden gelecek haberde.

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor. 'İstanbul'da okullar tatil mi?' öğrenciler ve veliler büyük bir merakla bu sorunun cevabını merak ediyor. Ara sokaklarda buzlanma ve kar nedeniyle sürücülerin sıkıntı yaşadığı görülüyor. Öğrenci ve velilerin merakla beklediği 'İstanbul'da yarın okullar tatil mi?' sorusu ise henüz yanıt bulmuş değil. Gözler valilikten yapılacak son dakika açıklamasında...

Kar yağışının İstanbul'da aralıklarla çarşamba gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Çarşamba ve perşembe günler ise karla karışık yağmur görüleceği tahmin ediliyor. Edirne, Kırklareli, Tekirdağ'da da kar yağışı cuma gününe kadar devam edecek.

Köprü altlarında oluşan buz sarkıtları tehlike oluştururken Büyükşehir Belediyesi, sürücüleri elektronik tabelalara yazılan yazılarla uyardı Anadolu yakasında hava sıcaklığı -5 dereceye kadar düştü.

OKULLAR TATİL OLUR MU?

İstanbul'da öğrenciler ise 'Yarın İstanbul'da okullar tatil olacak mı?' sorusunun yanıtını arıyor. Bu konuyla ilgili valilikten henüz açıklama yok. Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu dün şunları söylemişti: "Kar yağışı bu geceye doğru İstanbul'da etkisini kaybedecek, yarın (bugün) tekrar hafif artış var, fakat doğuya çekilmesi ve havanın açmasıyla yerdeki kar buza dönüşecek. Problem ara sokaklarda. İlçe belediyeleri üzerine düşeni yapıp kendi yollarını temizlemeli. Herkesin büyükşehir belediyesinin arkasına sığınmaması gerekiyor. Normalde tatil olmaması lazım ama herkes üzerine düşeni yapmazsa okullar tatil edilebilir, tabii karar yetkili mercilerde."

ÇATAL'DA 110 SANTİM KAR ÖLÇÜLDÜ

İstanbul'da bu sabah 08.00 itibarıyla kar kalınlığı, Çatalca Subaşı mevkinde 110, Arnavutköy'de 60-65, Büyükçekmece ve Sultangazi'de 55-60, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa'da 45-50, Ağva-Teke, Beykoz, Sarıyer ile Zekeriyaköy'de 40, Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy, Kağıthane, Maslak'da 30-35, Uğur Mumcu, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 25, Çekmeköy, Ümraniye ve Sancaktepe'de 20, Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş ile Bakırköy'de 15-18, Pendik, Kartal ve Tuzla'da da 10 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı Anadolu Yakasında etkili olmak üzere kent genelinde aralıklarla devam ediyor.