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İstanbul'da kar yağışı başladı

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İstanbul'da kar yağışı başladı
Sabah saatlerinden beri beklenen kar yağışı İstanbul'un doğu kesimlerinden yurda giriş yaptı. Gece saatlerinde kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

Günlerdir uyarıları yapılan soğuk ve karlı hava yurda Trakya üzerinden giriş yaptı, öğlen saatlerinde Marmara’nın doğusunda başlayan kar, İstanbul’un doğusunu etkilemeye başladı. Öğlen saatlerinden itibaren ani sıcaklık düşüşüyle kendini iyiden iyiye hissettiren soğuk hava, şimdiden Çerkezköy, Arnavutköy, Çatalca taraflarında kar örtüsü oluşturmaya başladı, akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un iç kesimlerinde de kendisini hissettirmesi beklenen kar yağışı için AKOM, Whatsapp ihbar hattı kurdu.

Arnavutköy

 

Hadımköy

 

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