İstanbul'da kazıda insan kemikleri bulundu

Şişli'de BEDAŞ tarafından yapılan kazı çalışmasında, kemik parçaları bulundu.

İstanbul Şişli Feriköy’de, BEDAŞ ekiplerinin yolda yaptığı kazı çalışmasında, kemik parçaları bulundu.

Çalışmalara ara veren ekipler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bulunan çok sayıda kemik ve kafatasını inceledi. Kemik ve kafatasının insana ait olduğu tespit edildi.

Ekipler, kemiklerin üzerini poşetlerle kapatarak incelemelere ara verdi. Bir polis ekibinin nöbet tuttuğu olay yerinde, incelemelerin sabah saatlerinde tekrar başlayacağı öğrenildi.