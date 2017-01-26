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İstanbul'da kimyasal madde paniği

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İstanbul'da kimyasal madde paniği
Ataşehir'de bir kuru temizleme dükkânındaki makinenin içerisindeki kazanda bulunan kimyasal maddenin taşması sonucu 4 kişi zehirlendi.

Olay, Ataşehir Mevlana Mahallesi Malazgirt Caddesi’nde bir kuru temizleme dükkânında saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kuru temizleme dükkanındaki makinenin içerisinde bulunan kimyasal madde henüz bilinmeyen bir şekilde taştı. Taşma nedeniyle makinenin içerisindeki buhar dükkânı kapladı.

BABA-KIZ ZEHİRLENDİ

Akan kimyasal madde nedeniyle dükkân sahibi Orhan Kılıçdere ve kızı Nisanur Kılıçdere zehirlendi. Durumu fark eden komşular zehirlenen baba-kızın imdadına koştu. İçeriye giren iki kişi, zehirlenen baba Orhan Kılıçdere, Nisanur Kılıçdere’yi çıkarttı. Zehirlenenleri kurtaranlar iki kişi de kimyasal maddeden etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri kimyasal maddeden zehirlenen baba kızı ve onları kurtaran diğer iki kişiyi ambulans ile Fatih Sultan Mehmet Hastanesi’ne götürdü.

HASTANEDE TEDBİR ALINDI

Zehirlenen 4 kişi tedavi için hastanenin dışında bulunan KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Tehdit) ünitesine yatırıldı. Zehirlenen 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis olay yerinde önlem alırken vatandaşlar çalışmaları pencerelerden izledi. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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