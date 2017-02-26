İstanbul'da korkutan yangın

Sultangazi Belediyesi Ambalaj Atığı Aktarma Tesileri'nde saat 19.00 sıralarında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

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