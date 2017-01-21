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İstanbul'da polise silahlı saldırı

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İstanbul'da polise silahlı saldırı
İstanbul Esenyurt'ta polise ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemeler göre ölen ya da yaralanan olmazken saldırgan olay yerinde silah, el bombası ve çantasını bırakarak kaçtı.

Olay, saat 09.45 sıralarında meydana geldi.

Polis aracına ateş açan bir kişiye araçtaki polisler karşılık verdi. Kısa süreli çatışmasonrası saldırgan olay yerinde silahını, bir el bombası ile çantasını bırakarak kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı. 

Polis eşkali belirlenen saldırganı yakalamak için operasyon başlattırken olay yerindeki çanta ve el bombası için bomba uzmanı ekipler çağrıldı.

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