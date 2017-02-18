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İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu

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İstanbul'da 'rüşvet' operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sabah erken saatlerde bir rüşvet şebekesine yönelik düzenlenen operasyonda 10 ilçedeki 60 adreste arama yapıldı.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan 50 kişi arasında memurların da bulunduğu öğrenildi.

Çok sayıda zanlının gözaltına alındığı operasyon kapsamında adreslerde aramaların sürdüğü bildirildi.

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