İstanbul'da saat verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da bugün akşam ve gece saatlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. İstanbul'da da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor.

İki ilde de 10 santimlik kar örtüsü bekleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini açıkladı. Antalya, Mersin ve Adana için de kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, yoğun kar nedeniyle oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir."

İSTANBUL İÇİN AÇIKLAMA

Meteoroloji dün de İstanbul için kar uyarısı yapmıştı. Verilen bilgiye göre İstanbul'da bu geceden itibaren karla karışık yağmur bekleniyor. Yağışın perşembe akşamı, cuma ve cumartesi günleri aralıklarla il genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışları şeklinde etkili olmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, "Kıyılarda ciddi bir örtü yapması beklenmiyor, ancak kentin iç ve yüksek kesimlerinde 5 - 10 cm kadar örtü yapabileceği bekleniyor" denildi.

BARAÇLI: SAAT 22.00'DEN SONRA BAŞLAYACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, gazetecilere kentte yaşayan evsiz vatandaşlar icin düzenlenen Zeytinburnu Spor Kompleksi'ni gösterdi. Baraçlı, meteorolojinin İstanbul'da kar uyarısıyla ilgili alınan önlemleri anlattı. Baraçlı, saat 22.00'den sonra kar yağışının beklendiğini, 7 bin personel ve bin 345 araçla İstanbul'un her noktasında aktif hareket ettiklerini, ayrıca 43 noktada buz önleyici uyarıcı sistemle tedbir aldıklarını belirtti. Vatandaşlara araçlarına kış lastiği taktırmaları ve toplu taşımayı tercih etmeleri uyarısı yapan Baraçlı, şunları söyledi: "Ekiplerimiz kent genelindeki 7 bin 373 kilometre yol ağında ve 363 müdahale noktasında 24 saat kışa hazır olarak bekliyor. Otoyollarda 6 kar kaplanı, 43 kritik noktada buzlanma erken uyarı sistemi, kritik kavşaklarda 48 kurtarıcı, köylerde ise 145 bıçaklı traktör ve kar küreme timleri karla mücadele çalışmalarına katılıyor. Karla mücadelede kullanılmak üzere 245 bin ton tuz depolarda bekletiliyor. İlçelere 40 bin ton tuz verilirken, kritik noktalara torbalarla 10 bin ton tuz bırakıldı."

ANTALYA, MERSİN, ADANA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya’nın doğusu ve Mersin ile Adana çevrelerinin sahil kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışla iç ve yüksek kesimlerde yoğun kar yağışıbeklendiğini duyurdu. Meteoroloji’den yapılan açıklamada, yoğun kar ve kuvvetli yağış nedeniyle su baskını ve çığ tehlikesi gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

"Bugün akşam saatlerinden sonra Antalya’nın doğusunda etkisini arttıracak yağışların yarın (Perşembe) akşam saatlerine kadar Antalya’nın doğu ilçeleri, Mersin ve Adana çevrelerinde sahil kesimlerinde çok kuvvetli yağmur ve sağanak (51-75 kg/metrekare); iç ve yüksek kesimlerde (1000 metre rakım üzerindeki yerler) yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli fırtınanın da beklendiği, geçtiğimiz günlerde yoğun kar yağışlarının yaşandığı bölgede yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."



BOLU'DA KAR YAĞIŞI BAŞLADI

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı kesimlerinde kar yağışı başladı.Sabahsaatlerinde başlayan karla karışık yağmur, yerini öğleden sonra kar yağışına bıraktı. Kar yağışı TEM Otoyolu'nun Bolu Batı Gişeleri, Dağkent Viyadükleri, Elmalık, Abant Gişeleri, Bolu Dağı Tüneli, Bolu Dağı Viyadükleri mevkilerinde etkili olurken, D-100 Karayolu'nun da yine Abant Kavşağı, Bolu Dağı Polisevi, Karanlıkdere, Bakacak ve Seymenler mevkilerinde etkisini sürdürüyor. Karayolları ekipleri kar yağışının etkili olduğu otoyol ve karayolu güzergahlarında tuzlama çalışmasına başladı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri güzergahta seyir halinde bulunarak, sürücüleri kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmalarına karşı uyarıyor.

FIRTINA UYARISI



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, denizler için meteorolojik uyarıda bulunarak, Akdeniz, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına beklendiğini duyurdu. Meteoroloji'den yapılan açıklamada, şiddetli tam fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Meteoroloji'nin denizlere ait meteorolojik uyarısı şöyle:

"Batı Karadeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısı kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın 30.12.2016 Cuma günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Marmara Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Ege Denizi: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren, güneyinde öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 7 ila 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına, yer yer 10 (90-105 km/saat) kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli ve tam fırtınanın kuvvetinde tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 30.12.2016 Cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Batı Akdeniz: rüzgarın 28.12.2016 Çarşamba günü akşam saatlerinden sonra güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir.

Doğu Akdeniz: rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 (50-75 km/saat) kuvvetinde fırtına, yer yer 9 (75-90 km/saat) kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli 29.12.2016 Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin edilmektedir."