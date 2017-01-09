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İstanbul'da Şehir hatları vapur seferleri iptal edildi

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İstanbul'da Şehir hatları vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle Şehir Hatları vapur seferleri ile İstanbul Deniz otobüsleri (İDO) seferlerinde iptaller yaşanıyor.

VAPUR SEFERLERİNDE İPTALLER

Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Eminönü-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy ve Eminönü-Üsküdar seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle yapılamamaktadır” denildi.

BOĞAZ KAPATILDI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da İstanbul Boğazı’nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişlerinin gece çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

İDO’NUN DIŞ HAT SEFERLERİNDE İPTALLER

İDO ise iptal edilen hızlı feribot ve dış hat deniz otobüslerini şöyle açıkladı:
08:10 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
08:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Beşiktaş Deniz Otobüsü
08:30 Armutlu-Armutlu TK-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
09:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü
10:05 Bandırma – Yenikapı – Bostancı Deniz Otobüsü
10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy Deniz Otobüsü
11:30 Beşiktaş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa Deniz Otobüsü

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