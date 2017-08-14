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İstanbul'da şehit düşen polis ile ilgili kahreden detay

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İstanbul'da şehit düşen polis ile ilgili kahreden detay
İstanbul'da gözaltına alınan IŞİD'li terörist tarafından bıçaklanarak şehit olan polis memurunun bir hafta önce nişanlandığı ortaya çıktı.

Bursalı polis memuru Sinan Acar, dün saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gözaltında bulunan IŞİD'lı bir teröristin saldırısına uğradı.

Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. IŞİD'lı terörist ise bir başka polis tarafından olay yerinde vurularak öldürüldü.

Şehit polis Acar'ın ailesinin Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi. Şehit polisin anne ve babasının bir yakınlarının düğünleri için Ankara'ya gittikleri ve acı haberi burada aldıkları öğrenildi. Şehit polis Acar'ın Bursa'da anne ve babasıyla beraber yaşayan dedesi ve babaannesi şehit haberiyle sarsıldı.

BİR HAFTA ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Polis memuru Sinan Acar'ın şehit olmadan bir hafta önce kız arkadaşıyla nişanlandığı ve en son ailesini dün gördüğü öğrenildi. Şehit memurun 18 Ağustos tarihinde yeni yaşına gireceği ve doğum gününü ailesiyle kutlamak istediği öğrenildi.

Şehit polisin cenazesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Emniyet yerleşkesi içinde yapılacak törenin ardından Bursa'ya getirilecek. Şehidin Bursa'da ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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