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İstanbul'da sıcaklık 53 dereceye çıkacak

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İstanbul'da sıcaklık 53 dereceye çıkacak
Meteoroloji'nin tahminine göre İstanbul'da salı günü saat 12.00 ile 15.00 arasında hissedilen sıcaklık 53 dereceye kadar çıkacak.

İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığı bu hafta nemle birlikte rekor seviyelere ulaşacak. Meteoroloji'nin tahminine göre salı günü saat 12.00 ile 15.00 arasında İstanbul'da hissedilen sıcaklık 53 dereceye kadar çıkacak.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Bugün kendisini gösterecek sıcak hava, etkisini haftasonuna kadar devam ettirecek. Kentte yarından itibaren sıcaklık bulunduğu seviyeleri korurken, rüzgar da saatte 27 kilometre hızla esecek. Buna göre yarın sıcaklık en düşük 23, en yüksek ise 35 derece olacak. Ancak 12.00 ile 15.00 saatleri arasında hissedilen sıcaklık 53 dereceyi bulacak.

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