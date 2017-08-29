İstanbul'da şiddetli yağış

İstanbul'un kuzeyinde sağanak yağış ve fırtına etkili olmaya başladı.

İstanbul'un kuzeyinde fırtına ve yağış etkili oluyor.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Yapılan son değerlendirmelere göre, Trakya, İstanbul'un kuzey kesimleri, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu, Bilecik, Muğla ve Osmaniye çevreleri ile Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Çanakkale'nin kuzey ilçeleri, Burdur'un güney ilçeleri, Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinin (Dörtyol, Erzin) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının Trakya'da azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Batı Karadeniz'in batısı ile Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre, İstanbul'da öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerde yerel sağanak yağış beklendiği belirtildi. İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 30 derece civarında olacağı tahmin ediliyor.

4 İL İÇİN SAĞANAK UYARISI

Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güney ilçelerinde öğleden sonra sağanak bekleniyor. Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve az bulutlu olacak. Öğleden sonra Antalya ve Muğla'nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur'un güneş ilçelerinde sağanak görülecek.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, öğle saatlerinde güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvetle esecek. Denizde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında olacak.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, 30 derece

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu , zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel sağanak yağışlı, 30 derece

İzmir: Az bulutlu ve açık, 34 derece



Adana: Parçalı zamanla çok bulutlu , kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 34 derece

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla çok bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı, 33 derece

Samsun: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 29 derece



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 27 derece

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, 28 derece

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, 36 derece

TOPBAŞ: RÜZGAR SAATTE 75 KM'YE ULAŞACAK

Kadir Topbaş, yapımı süren Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattının Beşiktaş'taki istasyon alanındaki çalışmalar sırasında ortaya çıkan ve neolitik çağa ait kalıntıların bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Burada basın açıklaması yapan Topbaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bugün için Marmara Denizi'ndeki fırtına uyarısına yönelik açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Marmara Denizi'nde öğleden sonra fırtına beklendiğine dair bir uyarısı olduğunu hatırlatan Topbaş, günlük yaşamın bu uyarının dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Kadir Topbaş, "Rüzgarın saatte 75 kilometre hıza erişilebileceğinden bahsediyor. Çarşamba gününün (yarın) ilk saatlerinde şiddetini azaltacak deniyor. Bugün ve gece yarısı sürecek bir fırtınayla karşı karşıyayız İstanbul'da. Dikkat etmek ve hassasiyet göstermek gerekiyor. Büyükşehir belediyesi olarak teyakkuz durumdayız. AKOM bu konuda gerekli hazırlıklar yaptı. Vatandaşlarımız da bu hassasiyeti gösterirse beraberce bu meteorolojik olayı sağlıklı bir şekilde geride bırakırız" dedi.

PROF. ŞEN: BULUTUN KALINLIĞI 10 KİLOMETRE

İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof.Dr. Orhan Şen de Twitter'dan uyardı. Şen, ''Terkos açıklarında Karadeniz üzerinde çok kuvvetli bir CB bulutu var. Kilyos kıyısını takip ederek İstanbul'un kuzeyine geliyor. Bulutun kalınlığı yaklaşık 10 km... CB bulutu kümülonimbus demek, şimşek, yıldırım, aşırı yağmur ve dolu yapan bulut'' diye yazdı.