Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

İstanbul'da Suriyeli kavgası

İstanbul'da Suriyeli kavgası
Birbirlerine kemer, taş ve sopalarla saldıran Suriyeli iki grubu kimse ayırmayınca kavga dakikalarca sürdü. Kavgada çevreye de zarar veren Suriyeliler sokağı savaş alanına çevirdi.

Zeytinburnu'nda kendi aralarında kavgaya tutuşan Suriyeliler, ortalığı savaş alanına çevirdi. Dakikalarca devam eden kavga kameralara saniye saniye yansıdı. Mahalle sakinleri ise yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

İHA'nın haberine göre, Zeytinburnu Çırpıcı mahallesinde yaşayan Suriyeliler birbirine girdi. Önceki gece medyana gelen olayda iki Suriyeli grup kendi aralarında kavgaya tutuştu. Aynı sokakta yaşayan Suriyelilerin kadın tartışması nedeniyle kavga ettikleri iddia edildi. Suriyelilerin birbirleri ile tutuştukları kavgada ortalık savaş alanına döndü.

O ANLAR KAMERADA

Birbirlerine kemer, taş ve sopalarla saldıran Suriyeli iki grubu kimse ayırmayınca kavga dakikalarca sürdü. O anlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.Bir vatandaş tarafından cep telefonuna çekilen görüntülerde Suriyeli iki grubun önce sokakta karşı karşıya geldikleri hemen ardından kavgaya tutuştukları görüldü. Dakikalarca süren kavgada Suriyelilerin birbirlerine sopa ve taşlarla vurdukları, birbirlerini yerlerde sürükledikleri görülüyor.

Suriyelilerin kavgası ise mahallelileri isyan ettirdi. Zeytinburnu'nda sürekli bu tür kavgaların yaşandığını belirten Erhan Öner, "Sürekli kavgalar oluyor. Bu konuda çözüm bekliyoruz" dedi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası
Kütahya'da terör örgütü propagandası iddiası
Recep Akdağ Gülen'e böyle sahip çıkmış
Recep Akdağ Gülen'e böyle sahip çıkmış
İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı
İfadesinde "uyuyordum" dedi, görüntüleri ortaya çıktı
İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!
İspanya basını: Basılan restoran, Türk restoranı!
Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
Barcelona'da minibüs kalabalığa daldı
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Başbakan Yardımcısı'ndan, Akşener hakkında skandal sözler
Aykut Kocaman: Sonuç iç acıtıcı; turu geçeceğimize eminim
Aykut Kocaman: Sonuç iç acıtıcı; turu geçeceğimize eminim
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Bakan Akdağ'dan FETÖ'yle ilgili sözler
Messi'yle böyle dalga geçtiler!
Messi'yle böyle dalga geçtiler!
Ömer Çelik İngiliz Bakan Alan Duncan görüşmesi
Ömer Çelik İngiliz Bakan Alan Duncan görüşmesi
Burkayla meclise gelen vekil dünya gündeminde
Burkayla meclise gelen vekil dünya gündeminde
"Irak'lı bir Atatürk çıksa..."
"Irak'lı bir Atatürk çıksa..."
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti