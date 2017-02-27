İstanbul'da sürpriz görüşme
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Işık ve Genelkurmay Başkanı Akar ile bugün İstanbul'da görüşecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile saat 17.00'de görüşecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar bugün Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelmişti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 1 saat 10 dakika sürmüştü.
Etiketler: Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Fikri Işık, Hulusi Akar
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