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İstanbul'da 'taksi' bilmecesi

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İstanbul'da 'taksi' bilmecesi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirdiği iddia edildi. İBB'den yapılan açıklamada AA'nın haberine yalanlama geldi.

Şehirdeki taksicilerin en büyük sorunlarından olan havalimanlarından yolcu alamama konusu, UKOME'nin 25 Mayıs'ta yapılan toplantısında görüşüldü. Toplantıda, şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesi karara bağlandığı iddia edildi. AA'nın geçtiği habere İBB'den yapılan bir açıklama ile yapılan haberin doğru olmadığı açıklandı.

İBB YALANLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) de bir açıklama yaparak böyle bir karar olmadığını duyurdu. İBB açıklamasında, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı karar ile, kentteki tüm taksilere havalimanlarından müşteri alabilme imkanı getirildiği, UKOME Toplantısında şehirdeki tüm taksicilerin havalimanlarından müşteri alabilmesinin karara bağlandığı ifadeleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şöyle ki:

Söz konusu 25.05.2017 tarih ve 2017/4-5 sayılı UKOME kararı ile İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarına dışarıdan yolcu getiren taksilerin, dönüş istikametinde yolcu alabilmeleri hususu görüşülmüş ve konunun tüm tarafların katılımı ile gerçekleştirilecek bir Alt Komisyon toplantısı ile değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Haberde geçen ifade de olduğu gibi havaalanları içerisindeki taksi duraklarının umuma açık taksi durağı olarak değerlendirilmesini gerektiren herhangi bir karar alınmamıştır.

Karar konusu Alt Komisyon toplantısı en kısa sürede İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenerek ilgililerine ve kamuoyuna konu hakkında bilgi verilecektir."

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