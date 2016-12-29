İstanbul'da taksilerde indi-bindi dönemi

İstanbul’da kısa mesafe sorununu çözmek için indi-bindi ücreti alınmasına karar verildiği açıklandı. Bundan böyle taksilerde en kısa mesafe ücreti 8.75 Lira olacak.

Taksiciler Odası ayarlama tarihi için bilgi verileceğini de açıkladı. Ay başında da Kadıköy-Bostancı hattı üzerinde çalışan taksi dolmuşların ücretlerine zam gelmişti. Yeni tarifeye göre araçlarda indi-bindi 2 liradan 2,5 liraya çıkmış, ara duraklar arasında yolculuk 2,5 liradı 3 lira olmuştu. Kadıköy-Bostancı arası ise 3 liradan 3,25 liraya yükselmiş, Bostancı-Taksim arası yolculuk 7 liradan 8 liraya, Kadıköy-Taksim ise 5,5 liradan 6,5 liraya çıkmıştı.