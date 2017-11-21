İstanbul'da tarihi kaçak içki operasyonu

İstanbul polisinin 120 bin şişe sahte içki ele geçirdiği operasyonda, 10 ton metil alkol bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınanlardan birinin PKK'lı olduğu ortaya çıktı.

İnsan sağlığını hiçe sayan şebekelerin, yılbaşı öncesinde piyasaya sahte içki süreceğini belirleyen ekipler harekete geçti. Sahte içki depolandığı değerlendirilen bazı adresler belirlendi. Çalışmaların ardından ilk operasyon Fatih, Vefa Caddesi, Divanefendi Sokak’taki terk edilmiş bir binaya düzenlendi. Aramalarda 5 bin şişe sahte içki ele geçirildi. Devam eden çalışmalarda 19 adrese daha baskın düzenlendi. Piyasa değeri 6 milyon lirayı bulan 115 bin şişe sahte içki daha ele geçirildi.

METİL ZEHİR

Beş şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 10 ton metil alkol bulunduğu ortaya çıktı. Ele geçirilen metil alkol tehlikenin boyutunu da ortaya koydu. “Etil” alkolle üretilmesi gerek içkileri, “metil” alkolle ürettikleri iddia edilen şüphelilerin insan sağlığını hiçe saydığı belirtildi. Uzmanlar, antifiriz, cam temizleyici, boya inceltici ve sanayi sektörlerinde kullanılan metil alkolün içilmesi halinde ölüme yol açabileceğini dile getirdi. Metanol zehirlenmesine sebep olan metil alkolün, kanda 4 miligrama ulaşmasının körlüğe, 50 ila 100 miligrama ulaşmasının ise ölüme sebep olduğu belirtildi.

ARALARINDA PKK'LI DA VAR

Polisin gözaltına aldığı 5 şüpheli farklı bir gerçeği de ortaya koydu. Şüphelilerin ele başı olan Uğur K.’nin bölücü terör örgütü PKK’dan kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Savaş I.’nın ise uyuşturucudan kaydı bulunduğu tespit edildi. Üç şüphelinin ise Pakistanlı olduğu tespit edildi.

38 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Ele geçirilen içkilerden alınan numuneler İl Sağlık Müdürlüğü’ne götürüldü. İstanbul’da 2015 yılında “Mastika” adı verilen sahte rakıdan 38 kişi hayatını kaybetmişti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’nün ortaya çıkardığı o olayda, ölümlerin metil alkol kaynaklı olduğu tespit edilmişti.

Emniyet yetkilileri, sahte alkol satın alan büfe ve eğlence merkezlerini uyardı. Operasyonların devam edeceği ve sahte içki satın alanlar hakkında da işlem yapılacağı kaydedildi.