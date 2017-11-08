İstanbul'da 'Uranyum' operasyonu

İstanbul'da "Uranyum" satmak isteyen bir kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen malzeme incelenmeye alındı.

Milliyet'in haberine İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından gelen yabancı uyruklu bir kişinin "uranyum" satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüpheliyi belirleyen ekipler operasyon düzenledi. Uranyum olduğu iddia edilen 5 gram ağırlığında madde ele geçirildi. Ele geçirilen madde Halkalı'daki Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi'ne gönderildi.

Vatan Caddesi'ndeki İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorguya alinan yabancı uyruklu şüphelinin, elindeki maddenin gerçek olup olmadığı incelemenin ardından netleşecek.