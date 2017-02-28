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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

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İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli ve Kağıthane'de önceden belirlenen adreslere operasyon yaptı.

Çok sayıda sivil polisin katıldığı operasyona özel harekat polisleri, Narkotik polisleri ve çevik kuvvet polisleri de destek verdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinden saat 05.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Uyuşturucu ile Mücadele polisleri, Özel Harekat polislerinin desteğiyle Şişli'de Kuştepe Mahallesi'nde önceden belirlenen evlere girerek uyuşturucu araması yaptı. Polis mahalle giriş çıkışlarında güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri baskın yaptığı bir diğeri adres ise Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde 6 katlı binanın bodrum katında arama yaptı. Polis ayrıca sokakalardaki araçların altına varıncaya kadar her yeri didik didk aradı. Operasyon kapsamında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirirken çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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