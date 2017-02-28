İstanbul'da vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları'nın bir çok seferi sis nedeniyle yine iptal edildi.
Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada Eminönü-Adalar, Eminönü-Kadıköy, Karaköy-Kadıköy, Beşiktaş-Kadıköy, Eminönü-Üsküdar, Haliç seferlerinin iptal edildiği belirtildi. İptal edilen seferler iskelelerdeki dijital levhalarla da duyuruldu.
Seferler sabah saatlerinde de iptal edilmiş ancak daha sonra normale dönmüştü.
Etiketler: şehir hatları, vapur, hava durumu, sis
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