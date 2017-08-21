İstanbul'da yağmur 'hortum'la geldi

İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına Beykoz ve çevresinde hortuma neden oldu.

Gökgürültü sağanak yağış Anadolu yakasında etkili olmaya başladı. Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Hortum gözlendi. Yağış başladı



YURDU ETKİSİ ALTINA ALINACAK



Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.