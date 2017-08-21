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İstanbul'da yağmur 'hortum'la geldi

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İstanbul'da yağmur 'hortum'la geldi
İstanbul'da etkili olmaya başlayan sağanak yağış ve fırtına Beykoz ve çevresinde hortuma neden oldu.

Gökgürültü sağanak yağış Anadolu yakasında etkili olmaya başladı. Beykoz ve çevresinde sıradışı hava koşulları etkili oluyor. Hortum gözlendi. Yağış başladı 

YURDU ETKİSİ ALTINA ALINACAK

Yurdu etkisi altına alacak yağmur etkisini Çarşamba gününe kadar sürdürecek. Yağmur İstanbul’un yanı sıra, Antalya, Aydın, Muğla, Denizli, Manisa, Ordu ve İzmir’in doğu ilçelerinde etkili olacak.

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