İstanbul'da 'Yeditepe huzur' uygulaması

İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, havadan da polis helikopteri destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede sabit yol uygulaması, eğlence mekanları ve umuma açık yerler ile denizde denetim yapıldı. 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve plaka sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, şehir genelinde ramazan ayında vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla iftar sonrası başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı.