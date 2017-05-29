Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbul'da 'Yeditepe huzur' uygulaması

»
İstanbul'da 'Yeditepe huzur' uygulaması
İstanbul genelinde 5 bin polisin katılımıyla eş zamanlı ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. 39 ilçede gerçekleştirilen uygulamaya polis helikopteri de havadan destek verdi.

İstanbul'da, "Yeditepe Huzur" adlı asayiş uygulaması kapsamında, havadan da polis helikopteri destekli 5 bin polisin katılımıyla 39 ilçede sabit yol uygulaması, eğlence mekanları ve umuma açık yerler ile denizde denetim yapıldı. 5 bin polisin katımıyla gerçekleştirilen uygulamada, şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 159 noktada şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde arama Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri ve plaka sorgulaması yapıldı. 

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın koordinesinde, şehir genelinde ramazan ayında vatandaşın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla iftar sonrası başlatılan asayiş uygulamasına, narkotik suçlarla mücadele, mali suçlarla mücadele, terörle mücadele, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, çevik kuvvet ve trafik ekiplerinin de aralarında bulunduğu 5 bin polis katıldı. 

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'nin yeni peşkeş planı; "Zeytinlik"AKP'nin yeni peşkeş planı; "Zeytinlik"FETÖ işi neden sulandırılıyor?FETÖ işi neden sulandırılıyor?Sizin cemaat bizim cemaat!Sizin cemaat bizim cemaat!Diz çökene vurulmaz, hilâl-haç savaşı bitti!Diz çökene vurulmaz, hilâl-haç savaşı bitti!AB, Türkiye ve dış politikaAB, Türkiye ve dış politikaAnayasa ve yasalar çiğnenmek için mi?Anayasa ve yasalar çiğnenmek için mi?Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 ölüŞanlıurfa'da silahlı saldırı: 2 ölüİstanbul'da 'Yeditepe huzur' uygulamasıİstanbul'da 'Yeditepe huzur' uygulamasıOGS yerine HGS'Ye girmek isteyince...OGS yerine HGS'Ye girmek isteyince...Yeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldüYeni Akit'in Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel öldürüldü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti