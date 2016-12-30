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İstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağı

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İstanbul'daki 7 ilçede ağır tonajlı araç yasağı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü yılbaşı tedbirleri kapsamında 7 ilçeye 24 saat boyunca kamyon, TIR ve beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişini yasakladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Yılbaşı tedbirleri ile alakalı herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy ve Kadıköy ilçelerinde 31 Aralık Cumartesi günü sabah saat 08.00'den 1 Ocak Pazar günü sabah 08.00'e kadar kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanmıştır" denildi.

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