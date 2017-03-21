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İstanbul’daki nevruz kutlamasında bayrak krizi

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İstanbul’daki nevruz kutlamasında bayrak krizi
İstanbul Valiliği'nce Topkapı Kültür Park'ta düzenlenen Nevruz Bayramı kutlamalarına Kerkük'ten katılan bir Türkmen kadını, açmak istediği Türkmeneli Bayrağının zabıtalarca engellendiğini iddia etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait Topkapı Kültür Park’ta düzenlenen resmi Nevruz Bayramı kutlamaları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Törene İstanbul Valisi Vasip Şahin’in yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ile Türk Cumhuriyetleri’nin İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri, Türk Cumhuriyetleri temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

"KERKÜK'TE AÇAMIYORUZ ANAVATANIMIZDA AÇAMIYORUZ..."

Törenin sonlarında doğru ise alanda bayrak tartışması krizi yaşandı. Kutlamalara Kerkük’ten katılan Ayhan Türkmen isimli bir Türkmen kadını, açmak istediği Türkmeneli Bayrağının zabıtalarca engellendiğini iddia etti. Türkmen “Fotoğraf çektirmek için bayrak açtık. Görevliler gelip engel oldu. Kerkük’te açamıyoruz, burada anavatanımızda açamıyoruz. Nerede açacağız” diye tepki gösterdi.

DİYARBAKIR'DA YİNE PKK PAÇAVRASI

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Nevruz Parkı'nda yapılan kutlamalarda yasadışı bayrak ve afiş önlemi alınmış olmasına karşın yine terör örgütü PKK paçavraları açılması dikkat çekti.

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