Bugünkü YENİÇAĞ »

İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı

»
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardı
Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Muğla, Amasya ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa), Marmara'da yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 15
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 22
İzmir: Parçalı bulutlu 19
Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 20
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 18
Samsun: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı 24
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19
Erzurum: Az bulutlu 3
Diyarbakır: Az bulutlu 17

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardıİstanbullular dikkat! Meteoroloji uyardıBUDO ve İDO bütün seferleri iptal ettiBUDO ve İDO bütün seferleri iptal ettiÖğretmene tacizden 26,5 yıl hapisÖğretmene tacizden 26,5 yıl hapisErdoğan, 'sır küpü'yle görüştü!Erdoğan, 'sır küpü'yle görüştü!Son 30 yılın en büyük rakamını gördü!Son 30 yılın en büyük rakamını gördü!Melo'ya takım arkadaşından darbe!Melo'ya takım arkadaşından darbe!Emeklilere promosyon ödemeleri ile ilgili açıklamaEmeklilere promosyon ödemeleri ile ilgili açıklamaSerhat Akın, Survivor'a devam edecek mi?Serhat Akın, Survivor'a devam edecek mi?Melih Gülgen hayatını kaybettiMelih Gülgen hayatını kaybettiHükümetten taşeron açıklaması!Hükümetten taşeron açıklaması!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti