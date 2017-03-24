İstanbul'un Renklerle Dansı
Maltepe Belediyesi'nin mart ayındaki sanat etkinlikleri kapsamında ressam Aysel Özkan'ın, "İstanbul'un Renklerle Dansı" isimli sergisi açıldı.
Sanatçı Aysel Özkan'ın İstanbul'u geçmişi ve bugünkü haliyle anlatan eserleri, Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergide Balat'tan Ortaköy'e, Piyer Loti'den Salacak'a, Galata Kulesi'nden Süleymaniye'ye İstanbul'un farklı semtlerini, sokaklarını, tarihi mekânlarını, mimarisini anlatan resimler sergileniyor. Sergi 28 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.
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