İşte Akşener'in oy oranı

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, referandumla ilgili anketinde MHP Genel Başkan adayı Akşener'in oy oranını da açıkladı. Yapılan ankete göre MHP seçmeninin yüzde 40,8'i, Akşener'i Genel Başkan olarak görmek istiyor.

Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi, 16 Nisan'da yapılacak başkanlık referandumuyla ilgili yaptığı anketin devamını yayınladı. Referandum anketinde, kararsız ve oy kullanmayacak seçmenler dağıtıldığında yüzde 43.6 'Evet', yüzde 56.4 'Hayır' oranının çıktığı açıklanmıştı. Aynı araştırmada MHP’ye ilişkin sorulara seçmenlerin verdiği yanıtlar dikkat çekti. 1 Kasım’da MHP’ye oy verdiğini açıklayan seçmenlerin yüzde 40,8’i Meral Akşener’i, yüzde 20,8’i Sinan Oğan’ı, yüzde 17,8’i Ümit Özdağ’ı, yüzde 9,8’i ise Devlet Bahçeli’yi partinin başında görmek istediğini açıkladı.