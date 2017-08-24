İşte Beşiktaş'ın rakipleri

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Beşiktaş'ın rakipleri belli oluyor.

Dünya futbolunun kulüpler bazında en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup kuraları çekiliyor. Türkiye adına gruplarda yer alacak son şampiyon Beşiktaş’ın rakipleri de belli oluyor. Monaco’da yapılan kura çekiminde siyah-beyazlılar, yedinci kez katılacağı turnuvada üçüncü torbada yer alıyor.

İŞTE GRUPLAR

A GRUBU: Benfica, Manchester United, Basel,

B GRUBU: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Anderlecht,

C GRUBU: Chelsea, Atletico Madrid, Roma,

D GRUBU: Juventus, Barcelona, Olympiakos,

E GRUBU: Spartak Moskova, Sevilla, Liverpool,

F GRUBU: Shakhtar Donetsk, Manchester City, Napoli,

G GRUBU: Monaco, Porto, BEŞİKTAŞ,

H GRUBU: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur,

İLK MAÇLAR 12-13 EYLÜL'DE

Şampiyonlar Ligi’nde ilk maçlar 12-13 Eylül’de, kapanış mücadeleleri ise 5-6 Aralık’ta oynanacak. Gruplarında ilk iki takım arasında yer alan takımlar 2. tura çıkacak, üçüncü olan ekipler yoluna Avrupa Ligi’nden devam edecek.