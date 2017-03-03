Bugünkü YENİÇAĞ »

İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları

»
İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları
Playstation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulacak olan Mart 2017, PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunları sonunda belli oldu.

Sony'nin oyun konsolu olan PlayStation'ın paralı üyelik sistemi olan PS Plus'ın beklenen Mart 2017 oyunları nihayet belli oldu. PlayStation Plus kullanıcılarının aylık bir miktar ücret ödeyerek, her ay birbirinden farklı birkaç oyunu ücretsiz olarak oynayabildikleri bu sisteme yeni oyunlar eklendi. Bu yeni oyunları, bir sonraki aya kadar istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Bu ay beklenen +13 ve +18'lik oyunlara kıyasla +7 yaş üstü oyunları sunuyor. Çocuklarınız için en ideal olan olan oyunları, bu ay PS Plus üzerinden erişebilirsiniz.

SONY PLAYSTATİON 4 OYUNLARI

- Disc Jam
- Tearaway Unfolded

SONY PLAYSTATİON 3 OYUNLARI

- Under Night: In-Birth
- Earth Defense Force 2025

SONY PLAYSTATİON VİTA OYUNLARI

- Severed
- Lumo

 

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunlarıİşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları20 dakikada şarj olacak20 dakikada şarj olacakİntihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecekİntihara meyilli kullanıcıları yapay zekayla tespit edecekYouTube'dan canlı televizyon yayınıYouTube'dan canlı televizyon yayınıYouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresiYouTube'den 1 milyar saatlik video izleme süresiAile boyu powerbankAile boyu powerbankTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeTaklitçi Android zararlısı cüzdanlarınızın peşindeBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazBilgisayardaki bilgiler silmekle kaybolmazKaçak telefon satışı patladı!Kaçak telefon satışı patladı!3310 efsanesi geri döndü3310 efsanesi geri döndü
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti