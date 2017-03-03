İşte bu ayın ücretsiz PlayStation Plus oyunları

Playstation Plus üyeleri için ücretsiz olarak sunulacak olan Mart 2017, PlayStation 4, PlayStation 3 ve PlayStation Vita oyunları sonunda belli oldu.

Sony'nin oyun konsolu olan PlayStation'ın paralı üyelik sistemi olan PS Plus'ın beklenen Mart 2017 oyunları nihayet belli oldu. PlayStation Plus kullanıcılarının aylık bir miktar ücret ödeyerek, her ay birbirinden farklı birkaç oyunu ücretsiz olarak oynayabildikleri bu sisteme yeni oyunlar eklendi. Bu yeni oyunları, bir sonraki aya kadar istediğiniz gibi oynayabilirsiniz.

Bu ay beklenen +13 ve +18'lik oyunlara kıyasla +7 yaş üstü oyunları sunuyor. Çocuklarınız için en ideal olan olan oyunları, bu ay PS Plus üzerinden erişebilirsiniz.

SONY PLAYSTATİON 4 OYUNLARI

- Disc Jam

- Tearaway Unfolded

SONY PLAYSTATİON 3 OYUNLARI

- Under Night: In-Birth

- Earth Defense Force 2025

SONY PLAYSTATİON VİTA OYUNLARI

- Severed

- Lumo