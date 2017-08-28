İşte CHP'nin memur zammı... 2018: %7,5 + %8,0 2019: %7,0 +% 7,5

Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsaydı memur ne zam alırdı?

Maliye Bakanlığı'nda Baş Hesap Uzmanı olarak yıllarca çalışan CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu halen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi.

Yani devletin bütçesini en iyi bilenlerden birisidir. "CHP Hükümette, sen de ilgili bakan olsaydın memura 2018 ve 2019 için ne kadar zam verirdin?" diye sordum.

Başka bir siyasetçi olsa hemen bir rakam söylerdi eminim ama Kuşoğlu, "bana 1-2 gün müsaade et 2017'yi temel alarak enflasyonu değerlendireyim ve 2018-2019 yılları için zam oranlarını belirleyip sana söyleyeyim" dedi.

Kuşoğlu hazırladığı rakamları 3 gün sonra verdi ve gönderdiği açıklama ile de hem zammın gerekçelerini hem de memur zammının kaynağını şöyle açıkladı;

"CHP Hükümette olsaydı, 2018 yılının Ocak ayı için %7,5, Temmuz ayında da %8, 2019 yılının Ocak ayı için %7 Temmuz ayında da %7,5 zam yapardı."

Bülent Kuşoğlu Millî Savunma Bakan Danışmanlığı, Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası gözetiminde, Türk Sosyal Güvenlik ve Sağlık Sisteminin Reformu projelerinde Değerlendirme Kurulu ve Yürütme Komisyonu Üyeliği; özel sektörde genel müdürlük, yönetim kurulu üyeliği ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerinde de bulundu.

Şimdi sözü Kuşoğlu'nun açıklamasına bırakayım:

"CHP Hükümetinin bakanı olarak parti programına uygun olması için bir kere kesinlikle enflasyonun üzerinde zam yapardım.

İkinci önemli konu, esnaf ve tüccar çok zor durumda ki, siftah yapamadan dükkanlarını kapatanlar, iflas edip iş yerlerini kapatanlar var. Piyasanın hareketlenmesi için enflasyon üstünde zam yapmak ekonomiye canlılık sağlar.

Diğer önemli bir konu açlık sınırının altında maaş alan tüm emeklilerin içler acısı durumu ki, bu zam oranı onlara da can simidi olurdu.

Maliye Bakanı memura yapılan zammın diğer unsurlar dahil edildiğinde 2018'de bütçeye ilave 13 milyar TL yük getireceğini söylemiş. Bu artış nereden karşılanabilir?

- Bir kere 2018 bütçesinde personel ödenekleri için öngörülen rakam zaten aşılmamış oluyor. Yapılan zam enflasyondan fazla olmadığı için sorun yok. Çünkü her yıl personel bütçesi en azından enflasyon kadar artırılıyor. Dolayısı ile bütçeye öngörülmeyen bir yük getirmiyor.

- İkincisi Maliye Bakanı af kanunu ile ilave olarak şimdiye kadar 27 milyar vergi topladıklarını belirtiyor. Af ödemeleri, kanuna göre 36 ay devam edecek ve gelecek yılda bu şekilde ilave tahsilat yapılacak demektir. 13 milyar artış buradan da fazlasıyla karşılanabilir.

- Örtülü ödenek 2016'da 1 milyar 616 milyar TL gerçekleşmişti. Geçen yıllardaki artış oranına göre 2017'de 2 milyar, 2018'de 2,5 milyar olacak. Örtülü ödenekten Cumhurbaşkanı biraz tasarruf yapsa memura verilecek zammın önemli bölümü karşılanabilir.

- 2017 bütçesinde faiz gideri olarak öngörülen rakam 57,5 milyar lira. Yani 2018'de memura yapılan zammın 4,5 katı. Devlet faizden biraz tasarruf yapsa, dünyanın en yüksek faizlerinden biri yerine 2-3 puan düşük faiz ödemeyi becerebilse memura yapılan zammı çıkaracak zaten.

- Örtülü ödenek dışında yapılan gereksiz harcamalarda tasarrufa gidilebilir. Mesela Malazgirt Meydan Muharebesi anması için bütçeden bir vakfa verilen parayla birlikte 150 milyon lira harcandığı söyleniyor. Malazgirt anmasına 150 milyon, 15 Temmuz anmasına bilinen 600 milyon lira, Nisan Referandumu için 1,5 milyar lira. Bu gibi bütçe transferleri azaltılsa memura verilecek zam büyük oranda artabilir.

- Maliye Bakanı kendi iktidarları döneminde 15 yılda en düşük memur maaşının enflasyondan arındırıldıktan sonra reel olarak yüzde 96 artığını söylemiş. Sonra ilave etmiş, "Şu anda en düşük memur maaşı 2 bin 721 lira". Hesapladığımızda şimdiki kurdan -yıl sonu kurundan değil- en düşük memur maaşı 777 dolar oluyor. Yani 1000 doların çok altında. Maliye Bakanımız 1000 doların çok altında maaşla mı öğünüyor diye sormadan edemiyoruz? Ayrıca aynı hesabı altınla yaptığımızda sonuç çok farklı çıkıyor. 1 Ocak 2002'de çeyrek altın 23.50 TL iken şimdi 250 TL. Yani şimdiki en düşük memur maaşıyla 11 çeyrek altın ancak alınabiliyor. 2002'de durum benzer hatta kriz öncesi daha iyi imiş..."

Evet, işte CHP'nin iktidar olması durumunda bakan olmasına kesin gözü ile bakılan uzman maliyecinin net görüşü budur.

Dikkatinizi çekmiştir Bülent Kuşoğlu için "siyasetçi" kelimesini kullanmadım. Çünkü ben ondan siyaset dışı bir yorum istedim, o da "siyasetçi gözlüğü ile isteseydiniz zaten vermezdim" dedi.

Memur, işçi ve emeklilerimizin bilgisine arz ederim efendim.