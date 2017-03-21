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İşte dünyanın en pahalı şehirleri!

İşte dünyanın en pahalı şehirleri! 1
İngiliz The Economist dergisi dünyanın yaşamak için en pahalı ve en ucuz kentlerini açıkladı. En pahalı kentler sıralamasını Asya ülkelerinin şehirleri domine etti.
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