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İşte dünyanın en pahalı şehirleri!
İngiliz The Economist dergisi dünyanın yaşamak için en pahalı ve en ucuz kentlerini açıkladı. En pahalı kentler sıralamasını Asya ülkelerinin şehirleri domine etti.
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BİR DE BUNLAR VAR
İşte dünyanın en pahalı şehirleri!
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Günün Ulusal Gazete Manşetleri - 12 02 2017
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