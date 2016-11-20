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İşte en ucuz sıfır otomobiller

İşte en ucuz sıfır otomobiller 1
Motorlu taşıtların ÖTV oranlarını yeniden belirlemeye yönelik, Bakanlar Kurulu'na yetki verilmesini de içeren tasarı geçen hafta TBMM'de kabul edildi. ÖTV oranlarının değişmesi otomobil fiyatlarını da etkileyecek
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Yeni Çağ Gazetesi
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