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İşte Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim!
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın durumu tartışılırken gönderilecek futbolcular konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte gelişmeler...
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12 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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