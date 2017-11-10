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İşte Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim!

İşte Fenerbahçe'de gönderilecek 5 isim! 1
Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın durumu tartışılırken gönderilecek futbolcular konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. İşte gelişmeler...
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Yeni Çağ Gazetesi
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