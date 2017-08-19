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İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği 4 isim
Fenerbahçe 4 koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Vardar yenilgisi sonrasında harekete geçen sarı-lacivertliler kolları sıvadı.
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İşte Fenerbahçe'nin ilgilendiği 4 isim
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