İşte Galatasaray'ın Antalya kadrosu

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.00'de deplasmanda Antalyaspor ile mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılıların kamp kadrosu da belli oldu. Sakatlıkları olan Sneijder ve Nigel de Jong ile cezalı Lukas Podolski kadroda yer almadı. Teknik Direktör Igor Tudor'un belirlediği 18 kişilik kamp kadrosu şöyle:

"Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Martin Linnes, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Lionel Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Luis Cavanda, Sabri Sarıoğlu."