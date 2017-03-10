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İşte helikopterin düşme anları
İşte helikopterin düşme anları
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan kazada helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...
10 Mart 2017 Cuma 15:58
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.