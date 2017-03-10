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İşte helikopterin düşme anları

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İşte helikopterin düşme anları
İstanbul Beylikdüzü'nde yaşanan kazada helikopterin düşme anı görüntüleri ortaya çıktı. İşte bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

İstanbul Büyükçekmece’de Eczacıbaşı Grubu’na ait içerisinde Vitra Rusya Genel Müdürü Salim Özen ve 6 kişinin bulunduğu helikopter yoğun sis nedeniyle, tepesinde restoran bulunan 217 metre yüksekliğindeki Endem Televizyon Kulesi’ne çarparak E-5’e düştü. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı.

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