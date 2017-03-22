İşte, Hollanda ile kayıkçı kavgasının belgeleri!..

"Maskeli balo sona eriyor" mu?.. Hiç sanmıyorum!.. AB ile ortaklaşa tiyatro sahnesine konulan "Haçlı-Hilal kavgası" son sürat devam ediyor... Hıristiyan anayasasını, Papa hazretlerinin manevi huzurunda, Hollanda Başbakanının hediye ettiği dolma kalemlerle imzalayanların en yüksek perdeden sallamaları!.. Paralelinde yurt içinde yapılan ahret istismarları, üretilen sahte hadisler, dinbazların camilerde referandum propagandaları...

Şöyle kısa geçmişi bir hatırlarsak, aslında maskeli balonun devam ettiğini, hiç de sona ermediği ve aklımızla irademizle alay edilmesine müsaade ettiğimiz sürece de devam edeceğini de çok net olarak görebiliriz.

Ta başından beri, Almanya, Hollanda ve Avusturya ile en yüksek perdeden yürütülen atışmaların kayıkçı kavgası olduğunu söylemiştik. Yeri geldikçe belgelerini alt alta dizmiştik. Maskeli balonun bir perdesini daha açık hale getirelim o zaman!.. Çok değil. Üstünden daha bir buçuk yıl geçmedi. Tarih 8 Aralık 2015...

Hollanda Savunma Bakanı Jeanine Hennis ve Hollanda Göçmen Bakanı Klaas Dijkhoff, Yunan Savunma Bakanı Kammenos ile birlikte askeri helikoptere binerek Yunanistan'ın işgal ettiği Aydın Bulamaç Adası'na gitmişlerdi. Üstelik, Bakanları taşıyan Yunan CH 47 askeri helikopteri Türk hava sahasını 2 mil ihlal ettikten sonra Türk topraklarına inmişti.

Aydın Bulamaç Adası'nda incelemelerde (!) bulunan Hollanda Savunma Bakanı Hennis, Hollanda Göçmen Bakanı Dijkhoff ve Yunan Savunma Bakanı Kammenos, işgalci Yunan askerleri ile birlikte Türkiye ile alay edercesine fotoğraf çektirmiş dünyaya servis etmişlerdi.

Hollandalı Bakanlar ve Yunan Savunma Bakanı Kammenos aynı gün helikopterle yine Yunanistan tarafından işgal atında tutulan Aydın ilimizin Eşek Adası'na geçmişlerdi. Bakanları taşıyan Yunan CH 47 askeri helikopteri Türk hava sahasını 3 mil ihlal etmiş ve Türk topraklarına inmişti. Hollandalı Bakanlar ve Kammenos, Belediye Başkanı Kottoros ile birlikte burada da "hatıra" fotoğrafı çektirmekten geri durmamışlardı.. Aydın Eşek Adası sözde Belediye Başkanı Kottoros yapmış olduğu konuşmada, "Hollandalı Bakanların Eşek Adası'na yaptıkları ilk ziyaret" olduğunu ballandıra ballandıra vurgulamıştı!..

Hollandalı Bakanların, Aydın Eşek Adası ve Aydın Bulamaç Adası'na yaptıkları ziyaret, Yunan Hükümeti ile birlikte resmi ziyaret kapsamında planlanmış ve icra edilmişti. O zamanlar, bu icraatlar tüm dünyanın gözü önünde açıktan gerçekleşiyordu. Hollandalı Bakanlar, Eşek ve Bulamaç Adası'na resmi ziyaret yaparak, Türk topraklarındaki Yunan işgaline açık destek veriyorlardı...

Yunanistan da, ilk defa, başka bir ülkenin Bakanlarını, Eşek ve Bulamaç adalarına götürmek suretiyle Ege'deki işgale resmiyet kazandırıyordu. Ziyaret ile ilgili haber, fotoğraf ve video görüntüleri, hem Yunan basınında hem de Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinde çarşaf çarşaf yayımlanıyordu.

O zamanlar, Türkiye'de resmi ve siyasi makamlarda tık yoktu. Ne maskeli balonun sona erdirilmesi vardı... Ne de Haçlı işgallerine meydan okuyanlar!.. Dışişleri uykudaydı. Savunma Bakanlığı üstüne yorgan çekmişti... Hollanda Büyükelçisini bırakın Dışişleri Bakanlığı'na çağırmayı, yalandan kınama açıklaması bile yapılmıyordu...

Ümit Yalım'dan sert tepki

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım da, "Hollanda Savunma Bakanı Bayan Hennis ve Hollanda Göçmen Bakanı Dijkhoff, 8 Aralık 2015'te, Türk topraklarına, hiçbir engelle karşılaşmadan, yasa dışı yollardan, elini kolunu sallayarak ve pasaportsuz olarak girerken, Hollanda Hükümeti, 11 Mart 2017'de, Türk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nu ülkesine sokmadı, Aile Bakanı Bayan Kaya'yı da sınır dışı etti" dedi. Yalım, tepkisini şöyle dile getirdi;

"Hollanda'nın Türk bakanlara ve Türk soydaşlarımıza yaptığı uygulama asla kabul edilemez. Ancak Hollandalı iki bakan, on beş ay önce Yunan askeri helikopteri ile Türk topraklarına yasa dışı yollardan ve pasaportsuz olarak girdiğinde kimsenin sesi çıkmadı. Hollandalı Bakanlar, Türk topraklarındaki Yunan işgaline destek verirken, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını yok sayıp Türk devletine meydan okurken Erdoğan ve Çavuşoğlu neredeydi?

İktidar mensuplarının, 'Bedelini ödeyecekler!', 'Hollanda ne ki? Bizim kürdan cebimiz.', 'Naziler! Nazi kalıntıları!', 'Hesabını soracağız!', 'Hollanda lâle ülkesiymiş. Sen ne lâlesisin ya?' gibi söylemleri içi boş söylemlerdir.

Hollandalı bakanlar, 8 Aralık 2015'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını yok sayıp Türk devletine meydan okurken, Yunan askerleri ile birlikte işgale destek verirken sessiz kalan, Hollanda'ya müzik notası bile veremeyen Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun bugünlerde Hollanda'ya meydan okuması kayıkçı kavgasından başka bir şey değildir.

Hollanda Savunma Bakanı Bayan Hennis ve Hollanda Göçmen Bakanı Dijkhoff hâlâ görevdeler. İktidar mensuplarının cesaretleri varsa aynı eleştirileri Bayan Hennis ve Bay Dijkhoff için yapsınlar."