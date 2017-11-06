İşte IŞİD'in hedefindeki iller
Milliyet’ten Tolga Şardan’ın haberine göre Emniyet Genel Müdürü Selami Altınokgeçen hafta il emniyet müdürleriyle video konferans düzenledi. Toplantıda Suriye’de elinde tuttuğu bölgeleri tamamen kaybetmek üzere olan IŞİD’in Türkiye’ye sızarak yapabileceği saldırılar ve bunlara karşı alınacak önlemler konuşuldu.
"MUHTARLAR VE EMLAKÇILARLA ÇALIŞMA YAPILSIN"
Emniyet müdürlerinden örgütün hücre yapılarının tespit edilmesi amacıyla örgüt kadrolarının barınma alanları üzerinde yoğunlaşmalarını isteyen Altınok, muhtarlar, oteller ve emlakçılarla birlikte çalışmalar yapılması talimatı verdi.
HEDEFTEKİ ŞEHİRLER
EGM İstihbarat Dairesi Başkanı Akın Karatay, toplantıda 13 kentin IŞİD’in hedefi olduğunu söyledi. 13 kentten haberde adı geçen dokuzu şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Konya, Gaziantep ve Samsun.
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