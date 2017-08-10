İşte işsizlik... İşte resmi

Nazım Hikmet'in Saman Sarısı şiirinde Abidin Dino'ya "Bana mutluluğun resmini yapabilir misin?" dizesiyle sorması aklıma geldi Doğan Haber Ajansı Yüksekova muhabiri Yaşar Kaplan'ın haberini görünce. Çünkü Kaplan işsizliğin resmini çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu üç ayda bir yayınlar işsizlik sayılarını ve oranlarını da bu haberler maalesef ya tek sütuna yer bulur ya da hiç yer almaz medyada.

TÜİK'in son açıklamasına göre Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılı Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 463 bin kişi artarak 3 milyon 287 bin kişi olduğunu işsizlik oranının ise 1,2 puanlık artış ile %10,5 seviyesinde gerçekleştiğini açıklamıştı.

Yaşar Kaplan'ın haberine göre 12 ay Yedek Subay olarak görev yaptığım ve il yapılacağı açıklanan Yüksekova ilçesinde İŞKUR tarafından "Toplum Yararına Çalışma Projesi" kapsamında açılan 200 kişilik geçici işe 6 bin 280 kişi başvurdu.

İşte işsizlik, işte işsizliğin resmi bravo Kaplan'a dedim.

Sanmayın ki bu 200 kişi kalıcı bir iş sahibi olacak.

Hayır, sadece asgari ücretle ve sadece 5 ay süreyle sözleşmeli çalıştırılacak bu insanlar geçici işçi olarak.

Maazallah bir de kalıcı iş olsa demek ki on binlerce vatandaş başvuracaktı.

Habere göre, "6 bin 280 kişiden hangisinin işe alınacağı için İsmet Alkan Anadolu Lisesi önünde kura çekimi yapıldı. Hakkari İŞKUR temsilcilerinden Mehmet Hasan Balin ve Kerevan Açar'ın gerçekleştirdiği kura çekiminde 80'i kadın toplam 200 kişi 5 ay süreli iş imkanına kavuştu. İş olanağına kavuşanlardan 10'u Esendere Belediyesi'nde 190'ı ise Yüksekova Belediyesi'nde istihdam edilecek. Yapılan kura çekiminde adı çıkan vatandaşların yüzü gülerken, adını göremeyenler ise üzüldü".

Hatırlatayım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 7 Şubat'ta TOBB Ekonomi Şurası'nda "Bu seferberlikle işsizliği gümbür gümbür çökerteceğiz" dedi ve istihdam seferberliğinin Tüm Türkiye'de gerçekleşeceğini belirtti.

İşsizlik rakamlarını düşürmek için iş adamlarıyla sıkı pazarlığa giren Erdoğan'ın iş adamıyla diyalogu salondakileri güldürdü: "Yüzlerce işçi çalıştıran biri daha önemli bir katkı sağlayacak. Bu işin bereketi var. Bu işi Konukoğlu açar, ardından Sabancı, Kale Grubu gelecektir. Tabii Koç Grubu burada boş durmayacak. Bakın buradan çağrıyı daveti yaptık" demişti.

Ben de buradan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve aynı gruplara, "7 Şubat'tan bu yana kaç işçi aldınız bana listelerinizi gönderir misiniz?" diye çağrı yapıyorum.

Bugünlerde TÜİK dte Nisan-Mayıs-Haziran 2017 işsizlik rakamlarını açıklar. Bakalım sanayiciler, iş adamları işsizliği gümbür gümbür yıkmışlar mı?

Erdoğan'dan sonra coşan Başbakan Binali Yıldırım ise, "Planlanan 1,5 milyon çalışan için 12 milyar TL'lik kaynağı hükümet olarak karşılıyoruz. Sigorta primleri ve vergiler bizden, net ücretler sizden" demişti.

Başbakan Yıldırım'a da sorayım, "o günden bu yana 1,5 milyon işsize iş bulundu mu?"

Ünlü ressam Abidin Dino mutluluğun resmini yapamadı ama meslektaşımız Yaşar Kaplan keşke işe alınmaya hak kazananların mutluluklarının resimlerini de çekse idi.