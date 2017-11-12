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İşte İYİ Parti'ye katılan belediye başkanları
İYİ Parti Genel Merkez binası Ankara'da miting havasında gerçekleştirilen törenle açıldı.
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BİR DE BUNLAR VAR
Erdoğan 29 Ekim resepsiyonunda Bahçeli'yle özel ilgilendi
01 Ekim 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
02 Eylül 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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