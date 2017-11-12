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İşte İYİ Parti'ye katılan belediye başkanları

İşte İYİ Parti'ye katılan belediye başkanları 1
İYİ Parti Genel Merkez binası Ankara'da miting havasında gerçekleştirilen törenle açıldı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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