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İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması
İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yurt dışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında belgelerle cevap verdi.
28 Kasım 2017 Salı 15:08
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