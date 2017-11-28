Bugünkü YENİÇAĞ »
» »

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşması
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Yurt dışında bir kuruşumun bulunduğu ispat edilsin, Cumhurbaşkanlığı’nı bırakırım” sözlerine partisinin grup toplantısında belgelerle cevap verdi.
  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladı
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la ilgili belgeleri açıkladı
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: "Belge açıklayacakmış"
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
İsmail Küçükkaya: "Erdoğan'ın istifasını bekliyoruz"
AKP'li vekillerin de yer aldığı konferansta skandal Türkiye haritası
AKP'li vekillerin de yer aldığı konferansta skandal Türkiye haritası
Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
Erdoğan'dan ilginç dolar açıklaması
Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Cübbeli Ahmet gideceğini açıkladı
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Aziz Yıldırım'dan FETÖ açıklaması
Meral Akşener Kanal D'ye konuştu
Meral Akşener Kanal D'ye konuştu
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Dmitri Peskov ve Erdoğan arasında ilginç diyalog
Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Bahçeli'den İYİ Parti'ye tehdit gibi sözler
Tank ile bombalı araç böyle karşı karşıya geldi
Tank ile bombalı araç böyle karşı karşıya geldi
Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı
Başbakan Yıldırım'dan ABD'de mesajı
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti