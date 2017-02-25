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İşte makam aracıyla en çok yol yapan 10 vekil!
Makam aracı sahibi vekillerin kat ettiği yol ve harcadıkları benzin miktarının faturası ortaya çıktı. İşte en çok yakıt tüketimi gerçekleştiren 10 vekil...
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BİR DE BUNLAR VAR
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