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İşte makam aracıyla en çok yol yapan 10 vekil!

İşte makam aracıyla en çok yol yapan 10 vekil! 1
Makam aracı sahibi vekillerin kat ettiği yol ve harcadıkları benzin miktarının faturası ortaya çıktı. İşte en çok yakıt tüketimi gerçekleştiren 10 vekil...
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Yeni Çağ Gazetesi
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