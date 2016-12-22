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İşte Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesinin ifadesi

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İşte Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesinin ifadesi
Rus elçiyi öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın annesinin ifadesi ortaya çıktı. Anne Altıntaş, oğlunun olay günü kendisini arayıp "Allah'a emanet ol, hakkını helal et" dediğini söyledi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesine ilişkin Aydın'da gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Çevik Kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın anne ve babasının polise verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Hamidiye Altıntaş, oğlunun olay günü kendisini aradığını ve “Allah’a emanet ol, hakkını helal et” diyerek telefonu kapattığını söyledi.

Saldırganın babası Esrafil Altıntaş, polise verdiği ifadede, oğlunun İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşının Sercan B. isimli bir kişi olduğunu belirterek, "Hatta seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen Sercan'ın Ankara'ya gitmesinden dolayı burayı seçti, bu şahısla aynı evde kaldılar" dedi.

Karar’da yer alan habere göre, Saldırganın ailesine, "Mevlüt Mert Altıntaş ile ne zaman görüştükleri, bahse konu olayla ilgili kendilerine bilgi verilip verilmediği ya da imada bulunup bulunmadığı, herhangi bir terör örgütü, dini grup ve cemaatle bağlantısının olup olmadığı" gibi sorular yöneltildi.

“Hakkını helal et”

İfadesinde, saldırının olduğu gün oğlunun 16.30'da kendisini aradığını ve ne yaptığını sorduğunu belirten anne Hamidiye Altıntaş, şunları anlattı:

"O ara müsait değildim, misafirlikteydim. Kendisi bana 'anne ne yapıyorsun' diye sordu. Daha sonra müsait olunca kendisini arayacağımı söyleyince 'tamam anne Allah'a emanet ol, hakkını helal et' diyerek telefonu kapattı. Oğlum polislik sınavlarına hazırlanırken herhangi bir dershaneye gitmedi. Benim çocuğum içine kapanık sessiz ve sakin bir çocuktu."

Baba Esrafil Altıntaş da olayın olduğu gün oğluyla konuştuğunu, kendisine, telefon hattına kontör yüklediğini söylediğini aktardı.

“İçine kapanmaya başladı”

Telefon konuşmasında oğluna çalışıp çalışmadığını sorduğunu belirten Altıntaş, ifadesinde şunlara yer verdi:

"Bana izinli olduğunu, şu an çarşıda gezdiğini, yemek yiyeceğini söyledi. Kendisi annesini ve beni her gün olmasa da 2 günde bir arardı. Konuşmasında anormal bir durum söz konusu değildi. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksekokulunu kazandıktan sonra Sercan B. isimli öğrenciyle samimiyet kurdu. Polis olduktan sonra ibadetlerine daha düşkün olmaya, içine kapanmaya ve sessizleşmeye başladı. İzmir polis okulunda okuduğu esnada en samimi arkadaşı Sercan B. isimli şahıstı. Hatta seçme imkanın varsa İzmir'de kalmasını söylememe rağmen Sercan'ın Ankara’ya gitmesinden dolayı burayı seçmiş, bu şahısla aynı evde kaldılar."

Serbest bırakıldılar

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u 19 Aralık'ta silahlı saldırı sonucu öldüren ve düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın Söke ilçesinde yaşayan annesi, babası, kız kardeşi ve 3 yakını gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin ardından bugün serbest bırakılmıştı.

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