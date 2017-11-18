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İşte, Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi

İşte, Naim Süleymanoğlu'nun hayat hikayesi 1
Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, hayatını kaybetti. Tedavi gördüğü hastanede 50 yaşında yaşamını yitiren eski milli sporcu Naim Süleymanoğlu, 9 yaşında bağladığı halterde birçok olimpiyat ve dünya rekoruna imza attı.
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Yeni Çağ Gazetesi
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