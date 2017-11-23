İşte Nevşin Mengü'nün yeni adresi

CNN Türk ile yollarını ayıran Nevşin Mengü, DW Türkçe'de program yapacak.

CNN Türk ile yollarını ayıran Nevşin Mengü, DW Türkçe'de program yapacak.

Her Salı DW Türkçe'de yayınlanacak olan "Nevşin Mengü ile Bire Bir" ile programının ilk konuğu eski diplomat ve milletvekili Onur Öymen oldu.

Mengü ilk programının başlangıcında "Soruyu soruyoruz yanıtını alıyoruz, lafı dolandırmak yok, laf kalabalığı yok, soruya alakasız cevap vermek yok: Birebir"dedi. Mengü programına davet ettiği konuklarına gündeme dair sorular soracak.