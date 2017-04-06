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İşte nüfusu il olmaya en yakın 11 ilçe!
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17 Ağustos 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
20 Temmuz 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
22 Haziran 2017 / Günün Karikatürü / Emre ULAŞ
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