İşte Reza Zarrab'ın mahkemedeki ilk sözleri

Ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetleriyle mahkeme salonuna getirilen Reza Zarrab, “ABD ile işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmek ve cezaevinden çıkmak için en hızlı yoldu” dedi.

ABD’de görülen ve tüm dünyanın dikkatle takip ettiği eski adıyla ‘Reza Zarrab’ yeni adıyla ‘Hakan Atilla’ davası sürüyor. Duruşmanın ikinci günü olan bugün soruşturmanın baş aktörü Reza Zarrab ilk kez tanık sandalyesine oturdu. Ayakları kelepçeli ve hapishane kıyafetiyle salona getirilen Zarrab tanık koltuğuna oturtuldu.

Reza Zarrab “ABD ile işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmek ve cezaevinden çıkmak için en hızlı yoldu” dedi.

Zarrab, dünkü duruşmada Hakan Atilla’nın avukatlarının cezaevinde infaz koruma memuruna rüşvet vererek alkol ve cep telefonu temin ettiği iddialarını doğruladı. Zarrab, rüşvet karşılığı infaz koruma memurunun cep telefonunu kullandığını söyledi.

ÖNCE SAVCI ARDINDAN ATİLLA’NIN AVUKATLARI SORGULAYACAK

New York Güney Bölge Federal Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşması Türkiye saati ile 17:15’de başladı. Zarrab, davanın 5. tanığı olarak dinlenecek. Zarrab, 3 gün boyunca tanık sandalyesinde oturacak. Hakkındaki suçlamaları kabul edip savcılıkla işbirliği yapmayı kabul eden Zarrab önce savcılar, sonra da eski Halkbank yöneticisi Hakan Atilla'nın avukatları tarafından sorgulanacak.

Davanın dünkü ilk duruşmasında ilk sözü, açılış konuşmalarını yapan ‘savcılık ve savunma’ almıştı. Savcılık ve savunmanın yaptığı açılış konuşmalarında şok suçlamalar gündeme gelmişti.

EGEMEN BAĞIŞLA İLGİLİ FLAŞ İDDİA

Zarrab’a mahkeme salonunda eski AB Bakanı Egemen Bağış’ın fotoğrafı gösterildi. Reuters, Aktif Bank’ta hesap açmak için ilk girişiminin başarısız olmasının ardından Egemen Bağış’ın aracı olarak Aktif Bank CEO’su ile Zarrab arasında görüşme ayarladığını bildirdi.