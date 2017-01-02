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İşte saldırganın en net fotoğrafı

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İşte saldırganın en net fotoğrafı
İstanbul'da yılbaşı gecesini kana bulayan teröristin fotoğrafı ortaya çıktı. TEM Polisi, saldırgan o yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş Ortaköy’deki Reina’ya düzenlenen 39 kişinin hayatını kaybettiği 65 kişinin yaralandığı olayla sosyal medyada çok sayıda fotoğraf yayınlandı. O fotoğraflar arasında saldırgan olduğu iddia edilen bazı kişilerin de görüntüleri yer aldı. Emniyet yetkilileri tarafından bazı haber sitelerinde de yer alan fotoğraflar yalanlandı.

Öte yandan, bazı internet sitelerinde saldırgan olarak fotoğrafları yayınlanan kişinin ise Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek olayla ilgisi olmadığını belirterek şikayetçi olduğu ifade edildi.

Polis saldırının yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, saldırgana eşkal bilgisi kesinleşti. İsmi açıklanmayan teröristin gerçek fotoğrafı da ortaya çıktı. Polis her yerde fotoğrafı belirlenen şüpheliyi arıyor.

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